تأكيد إيراني-أفغاني على تعزيز متانة العلاقات الحكومية الثنائية 

وشدد طاهريان دعم ايران للحكومة، والقانون، وعملية مفاوضات السلام في افغانستان بقيادة الحكومة الافغانية.

وأضاف، ان تحقيق السلام المستديم في أفغانستان لا يتسنى الا من خلال تكريس الحوار الأفغاني-الأفغاني؛ مؤكدا ضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام في هذا الصدد.

وتابع، ان إيران أيضا تتطلع الى تعزيز العلاقات الحكومية-الحكومية مع أفغانستان وتؤكد التزامها بتعزيز العلاقات مع أفغانستان في هذا الإطار.

كما التقى طاهريان بالرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي وبحث معه في محادثات السلام، وتعزيز العلاقات بين البلدين، وقضايا أخرى ذات اهتمام مشترك.

انتهى**أ م د

