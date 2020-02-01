٠٢‏/٠٢‏/٢٠٢٠ ١:٣٢ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83656493
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برسبوليس يوسع الفارق في صدارة الدوري الايراني بفوزه على صنعت نفط آبادان

برسبوليس يوسع الفارق في صدارة الدوري الايراني بفوزه على صنعت نفط آبادان

طهران / 2 شباط / فبراير /ارنا- واصل فريق برسبوليس طهران سلسلة انتصاراته في الدوري الايراني الممتاز بكرة القدم ووسع الفارق الى 5 نقاط مع الوصيف سباهان اثر فوزه على مضيفه "صنعت نفت" آبادان 1-0 .

وفي هذه المباراة التي جرت عصر السبت في مدينة آبادان في اطار المرحلة 18 من الدوري، سجل هدف الفوز الوحيد احمد نوراللهي في الدقيقة 32 من ركلة حرة خارج منطقة الجزاء سددها جميلة استقرت في الشباك على يسار الحارس الذي فشل في ابعادها.

وفي الشوط الثاني من المباراة ضغط صنعت نفط آبادان على مرمى برسبوليس ولكن هجماته افتقرت الى خطورة حقيقية وبالمقابل شن برسبوليس عدة هجمات مرتدة خطيرة كادت تعزز رصيده لولا عدم الدقة في التركيز وبراعة حارس صنعت نفط.

وفي مباراة اخرى جرت السبت في طهران فاز استقلال طهران على نفط مسجد سليمان 2-1 كما فاز شهر خودرو في مشهد على ماشين سازي تبريز 3-1 .

وبهذا النتائج ارتفع رصيد برسبوليس الى 40 نقطة في صدارة الدوري يليه سباهان اصفهان في مركز الوصافة برصيد 35 نقطة ومن ثم تراكتور سازي وله 33 نقطة واستقلال طهران 32 (وله مباراة مؤجلة) وشهر خودرو 32 .

وتجمد رصيد صنعت نفت آبادان عند 30 نقطة في المركز السادس.

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