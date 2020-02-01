٠٢‏/٠٢‏/٢٠٢٠ ٣:١٠ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83656503
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توطين صناعة 1000 من معدات قطاع النفط الايراني خلال عام واحد

توطين صناعة 1000 من معدات قطاع النفط الايراني خلال عام واحد

اهواز / 2 شباط /فبراير /ارنا- اعلن المدير التنفيذي للشركة الوطنية للمناطق الغنية بالنفط بجنوب ايران احمد محمدي عن توطين صناعة 1000 من المعدات والسلع المستخدمة في قطاع النفط الايراني خلال العام الاخير.

وقال محمدي في تصريح له السبت، ان هذا العدد من المعدات والسلع اللازمة للصناعة النفطية قد تم توطينها منذ عشرة الفجر (1-11 شباط/فبراير) ذكرى انتصار الثورة الاسلامية في ايران العام الماضي لغاية الان، بهمم وجهود الشباب الملتزمين والاكفاء في ظل التعاون من قبل القطاع الخاص.

وقال محمدي، ان العزيمة والارادة متوفرة لخفض الحاجة الى السلع والخدمات الاجنبية الى ادنى حد ممكن في سياق مواجهة فارضي الحظر على الشعب الايراني.

يذكر انه خلال المعرض الـ 11 لصنع معدات صناعة النفط في خوزستان والمعرض الـ 17 لمعدات صناعة الحفر، تم وضع قائمة تتضمن 7500 من المعدات والسلع اللازمة لصناعة النفط تحت تصرف الصناعيين في البلاد للعمل على تصنيعها.

انتهى ** 2342

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