٠٢‏/٠٢‏/٢٠٢٠ ٩:١٦ ص
رقم الصحفي: 2455
رمز الخبر: 83656624
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روحاني وأعضاء الحكومة يجددون العهد مع مبادئ الامام الخميني (ره)

روحاني وأعضاء الحكومة يجددون العهد مع مبادئ الامام الخميني (ره)

طهران/ 2 شباط/ فبراير/ ارنا - زار رئيس الجمهورية حسن روحاني و أعضاء الحكومة صباح اليوم الاحد المرقد الطاهر للامام الخميني (ره) لتجديد العهد والميثاق مع مبادئ مؤسس الجمهورية الاسلامية الايرانية وذلك بالتقارن مع أيام عشرة الفجر ذكرى انتصار الثورة الاسلامية.

ورافق روحاني في هذه المراسم حجة الاسلام حسن الخميني حفيد الامام الخميني (ره) وسادن مرقده وحميد انصاري وكیل مؤسسة حفظ ونشر نتاجات الامام الراحل حيث قرأ الرئيس روحاني والوفد المرافق له الفاتحة على روح مؤسس الجمهورية الاسلامية الايرانية ووضعوا اكليلا من الزهور على ضريحه.

كما قرأ رئیس الجمهوریة واعضاء حكومته، الفاتحة على روح ایة الله هاشمي رفسنجاني وشهداء الثورة الاسلامیة والحرب المفروضة وجددوا العهد مع الشهداء ومبادئهم .

ومن ثم توجه الرئيس روحاني والوزراء لزيارة قبور الشهداء آية الله محمد حسين بهشتي رئيس المحكمة العليا الاسبق في ايران ومحمد علي رجائي الرئيس الايراني الاسبق ورئيس وزرائه محمد جواد باهنر (استشهدا يوم30 آب/ اغسطس 1981اثر انفجار قنبلة زرعت في مكتب رئيس الوزراء) وشهداء حادث 28

حزيران/يونيو1981 (استشهاد آية الله بهشتي و72 شخصية قيادية اثر تفجير ارهابي استهدف مقر الحزب الجمهوري بطهران على يد عناصر من منظمة 'خلق' الارهابية) ودعوا الله لهم بعلو الدرجات.

انتهى

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