وزير خارجية الاتحاد الأوروبي يزور طهران الاثنين

وقال موسوي اليوم الاحد ان مفوض السياسة الخارجية الجديد في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، الذي حل محل فيديريكا موغريني في جهاز السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي سيقوم غدا الاثنين ولأول مرة خلال تصديه لمنصبه الحالي بزيارة الى ايران.

ومن المقرر ان يجري بورل خلال هذه الزيارة محادثات مع وزير الخارجية محمد جواد ظريف وكبار المسؤولين الايرانيين.

وقد صوت في يوليو الماضي قادة الاتحاد الأوروبي بالأغلبية على انتخاب وزير الخارجية الإسباني الاشتراكي جوزيف بوريل، ليتسلم مهامه كوزير لخارجية الاتحاد الأوروبي الذي يعد أعلى منصب في الاتحاد الأوروبي بدلاً من فيدريكا موغريني.

وبوريل سياسي إسباني يبلغ من العمر 72 عاماً له ميول يسارية ومعارضة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويعد أحد أبرز الشخصيات الدبلوماسية الأوروبية انتقاداً لسياسة الكيان الإسرائيلي، وكان قد أعرب في مناسبات عديدة عن تأييده لمبدأ إقامة الدولة الفلسطينية وحل الدولتين.

ولقد تقلّد بوريل العديد من المناصب الوزارية في مجلس الوزراء الإسباني، فبالإضافة إلى وزارة الخارجية، شغل بوريل مناصب مثل وزير المالية (1984)، ووزير النقل والبيئة (1991-1993)، وكان المرشح الاشتراكي الأبرز لمنصب رئيس الوزراء في انتخابات عام 2000.

وبوريل معروف أيضاً في المشهد السياسي للاتحاد الأوروبي، وكان رئيساً للبرلمان الأوروبي من 2004 إلى 2007.

يذكر أنه كان طالب دراسات عليا في جامعة ستانفورد بأمريكا، وفي السنوات الأخيرة، كان بوريل قد ابتعد عن السياسة لكنه في عام 2017 عاد إلى السياسة.

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