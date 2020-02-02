روحاني : لاسبيل سوى المقاومة لمواجهة الاعداء

وخلال زيارته لمرقد الامام الراحل (ره) في الذكرى الـ 41 لانتصار الثورة الاسلامية صباح اليوم الاحد القى الرئيس روحاني خلال الزيارة كلمة بالمناسبة تحدث فيها عن الثورة الاسلامية وانتصارها وتاسيس الجمهورية الاسلامية، لافتا في حديثه الى الانتخابات البرلمانية المرتقبة والاهمية الفائقة للمشاركة فيها.

وأكد الرئيس الايراني الاهمية الفائقة للمشاركة الملحمية في الانتخابات البرلمانية المرتقبة، مشيرا الى ان الامام الخميني (ره) اسس لامرين مهمين في البلاد وهما "الجمهورية" و"الاسلامية"

واضاف، ان الامام الخميني (ره) ادرك جيدا انه بوجود نظام الحكم الملكي لا يمكن ارساء السيادة الشعبية وكانت هنالك تجربة الملكية الدستورية (المشروطة، في بدايات القرن العشرين) اذ انه وبعد كل الجهود والتضحيات التي بذلت وتاسيس المجلس الوطني جرى خفض حضور الشعب خطوة فخطوة ولم يبق شيء من نظام المشروطة في ظل وجود الملكية.

واشار الرئيس روحاني الى الحظر الشامل المفروض منذ عامين على ايران وبأقسى مايمكن وقال : سنتخطى الحظر كما تخطيناه خلال الاربعين عاما الماضية وهذا سيتم بمقاومة الشعب ووقوفها ضد الهيمنة الاستكبارية .

واضاف ان الشعب الايراني اثبت خلال مراسم التشيع المليوني للشهيد الفريق قاسم سليماني ان الثورة لازالت حية ومستمرة وان طريق الامام الخميني (ره) لازال مستمرا، مؤكدا ان طريق العزة والقوة و الثبات هو مقاومة الاعداء والوقوف ضد مؤامراتهم.

انتهى**م م**