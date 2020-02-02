٠٢‏/٠٢‏/٢٠٢٠ ١١:٥٤ ص
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83656967
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رئيسي: لامكان للضعف والاستسلام في النظام الاسلامي

رئيسي: لامكان للضعف والاستسلام في النظام الاسلامي

طهران / 2 شباط / فبراير/ ارنا – قال رئيس السلطة القضائية "سيد ابراهيم رئيسي" ان ان رغبة الشعب الايراني وقائد الثورة الاسلامية والنظام الاسلامي تتمثل في توجيه رسالة تقوم على الصمود في مواجهة الاعداء، مؤكدا انه لا مكان للضعف والاستسلام في النظام الاسلامي.

وعلى هامش زيارته لمرقد الامام الخميني (ره) لتجديد الميثاق مع مبادئه بالتقارن مع أيام عشرة الفجر اضاف آية الله رئيسي اليوم الاحد: كان الامام الخميني الراحل يهدف الى تشكيل مجتمع قائم على مبادئ العقلانية والروحانية والأخلاق والعدالة، وكان يبذل كل جهوده لتحقيق مجتمع بهذه الخصائص.

وقال : ان الاعداء حاولوا الكثير لمنع تحقيق هذه الاهداف ومنها شن الحرب المفروضة على ايران واثارة الفتن والمؤمرات التي تم القضاء عليها بفضل من الله ويقظة الشعب وقيادة سماحة قائد الثورة الاسلامية.

ووصف رئيس السلطة القضائية في ايران رسالة الشعب تتمثل بالصمود والمقاومة في مواجهة الاعداء وهو مابرز في تشييع جثمان الشهيد الفريق قاسم سليماني.

واكد ان رسالة الامام وقائد الثورة والشعب والنظام الاسلامي تتمثل بالصمود والمقاومة في مواجهة الاعداء قائلا: لا مكان للضعف والاستسلام في النظام الاسلامي.

انتهى**م م**

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