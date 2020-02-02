آية الله قاسم: "صفقة القرن" صفقة خزي وعار

واعتبر المرجع البحريني في بيان أن المشاركة فيها إعلان صريح لمواجهة أمتنا ومجاهرتها بالموقف المعادي الذي من شأنه أن يسقط الثقة في كل من يشارك فيها قائلًا: "صفقة ما أشد عارها على كل مشارك فيها من حكومات أو مؤسسات أو أفراد من أبناء هذه الأمة".

وأشار آية الله قاسم الى أن صفقة ترامب خطوة خبيثة وخطيرة وجريئة، إن فتحت لها شعوب الأمة الطريق انفتح، وإن أغلقت أمامها الطريق انغلق، والكل مسؤول بحسبه عن غلق هذا الطريق، مشددًا على أن الشعوب قادرة على ذلك، وما هو أكبر منه إذا عزمت وصممت، وجاهدت، وأعطت ما في وسعها من التضحيات في سبيل الله، سبيل عزتها وقوتها وكرامتها.

وقال إن "الأمة كل الأمة، شعوب الأمة كل شعوبها، أقطار الأمة كل أقطارها لعلى طريق النصر، والنصر القريب المؤزر في كل قضاياها إن شاء الله".

وختم قائلًا: "كلما تكاتفت شعوب الأمة وتوحدت على طريق الله، وأخلصت السعي إليه، واستلهمت العزم من إيمانها به، واسترشدت في حركتها بهدي دينه، وأحكام شرعه كلما اختصرت الطريق إلى النصر العاجل الظافر الشامل، وقهر الإرادة الشيطانية المعادية لها".

انتهى** 1453**