جهانغيري: الاستقلال والحرية هما اهم مبادئ الثورة الاسلامية

وعلى هامش زيارته لمرقد الامام الخميني (ره) لتجديد الميثاق مع مبادئه بالتقارن مع أيام عشرة الفجر اضاف جهانغيري اليوم الاحد: ان الامام الخميني (ره) قاد ثورة عظيمة بمبادئ عظيمة للشعب الايراني والثورة الاسلامية والتي يمكن تحققها .

واضاف جهانغيري : ان السبيل الوحيد لتحقق تلك المبادئ في الامة الاسلامية هو توحيد كلمتها واتحادها.

واشار النائب الاول لرئيس الجمهورية الاسلامية الى ان الاستقلال والحرية هما اهم مبادئ الثورة الاسلامية والامام الراحل، مبينا ان الاستقلال يعني عدم تبعية الدول الاخرى في مختلف القضايا الثقافية والاجتماعية والاقتصادية ، والحرية تعني تقرير الشعب لمصيرهم دون تدخل الاجانب وادارة بلادهم واتخاذ القرارات بكل حرية بمعزل عن الاجانب.

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