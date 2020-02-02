لاريجاني : ايران البلد الوحيد الذي يواجه امريكا بقوة

واضاف لاريجاني، في تصريح خلال مراسم ازاحة الستار عن مجسم للشهيد مرتضى مطهري اليوم الاحد في متحف العبرة بطهران، ان الجميع يتحملون مسؤولية الدفاع عن الثورة الاسلامية لذلك ينبغي لجيل الشباب اليوم التعرف على جهاد الماضين.

وبین انه ونظرا للظروف العالمية فأن المجتمع الدولي لايمكنه ان يتجاهل ايران وذلك للمكانة التي اكتسبها الشعب الايراني اقليميا وعالميا نتيجة قوة وصلابة الثورة الاسلامية ، في الوقت الذي كان في عهد الشاه وكباقي دول الخليج الفارسي يأتمر بأوامر القوى العالمية وينفذها.

واكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي ان ايران البلد الوحيد في الكون الذي يواجه امريكا بكل قوة وصلابة .

انتهى**م م**