قدرة القوات المسلحة في الإغاثة تعكس استعدادها التكتيكي

واضاف العميد حاتمي اليوم الاحد في اجتماع لقادة القوات المسلحة في محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق ايران) ان القوات المسلحة كانت متواجدة في جميع الكوارث الطبيعية ومنها السيول التي اجتاحت محافظات فارس و كلستان وخوزستان و كذلك الزلزال الذي ضرب مدينة سربل ذهاب في محافظة كرمانشاه حيث كانت متواجدة بجميع معداتها وقدمت خدماتها بكل اخلاص خدمة للشعب الايراني العظيم .

وقال ايضا ان مايميز القوات المسلحة في الجمهورية الاسلامية هو الدعم الشعبي لها .

وصرح العميد حاتمي ان ايران وبفضل ثورتها الاسلامية وصلت قواتها المسلحة إلى الاكتفاء الذاتي من ناحية معداتها الدفاعية والعسكرية مؤكدا ان قوة واقتدار القوات المسلحة هو بدعم الشعب وحمايته لها .

و اشار الى الانجازات التي حققتها القوات المسلحة الايرانية في المجالين الدفاعي والعسكري مؤكدا انه بالرغم من ان العدو يواصل اليوم سياساتها السابقة، الا اننا نسعى جاهدين وراء حفظ السلام والامن في البلاد وعدم السماح لفرض حرب على نظام الجمهورية الاسلامية.

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