ايران ترحب بانتخاب علاوي رئيسا لوزراء العراق

وحسبما أفادت الدائرة العامة للاعلام في وزارة الخارجية الیوم الاحد، اشار موسوي الى انتخاب رئيس وزراء العراق واضاف ان ايران وفي سياق مواصلة دعمها للاستقلال والسيادة الوطنية ووحدة الاراضي وتعزيز اسس الديمقراطية في العراق، وكذلك المطالب الشرعية للشعب والحكومة العراقية المتمثلة في اخراج القوات الامريكية من اراضيها، فإنها ترحب بانتخاب " محمد توفيق علاوي " رئيسا لوزراء العراق .

وتمنى الناطق الرسمي للخارجية الايرانية التوفيق والنجاح لرئيس وزراء العراق الجديد؛ مصرحا ان إيران تتمنى النجاح لـ" محمد توفيق علاوي " في تشكيل حكومته تلبية لمطالب الشعب والمرجعية الدينية في العراق .

واضاف موسوي: ان ايران وفي ظل الظروف التي تواجهها الحكومة والشعب العراقي الصديق والشقيق فإنها على اتم الاستعداد لتقديم أي دعم لتذليل المشكلات التي يعاني منها العراق وصولا الى اهدافه السامية.

انتهى

