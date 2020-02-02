إيران وأفغانستان تؤكدان على مكافحة الإرهاب والتطرف

وخلال اللقاء الذي حضره عدد من كبار المسؤولين الأفغان، شدد الجانبان على ضرورة النهوض بالتعاون الإقتصادي، وارسال وفد من الحكومة الأفغانية الى إيران لمواصلة المباحثات الثنائية حول القضايا الإقليمية مع كبار المسؤولين في البلاد، حسبما أفاد بيان المكتب الصحفي التابع لرئاسة الجمهورية الأفغانية.

كما أجرى طاهريان قبل ظهر اليوم الأحد لقاء مع الرئيس التنفيذي لحكومة الوحدة الوطنية الأفغانية "عبد الله عبد الله"، وبحث معه في العلاقات الثنائية، وآخر التطورات الاقليمية، ومباحثات السلام الأفغانية، والانتخابات الرئاسية في هذا البلد.

هذا والتقى أمس السبت، الممثل الخاص لوزارة الخارجية الإيرانية "محمد إبراهيم طاهريان" مع كل من رئيس مجلس الأمن القومي الأفغاني "حمد الله محب" ورئيس الجمهورية السابق في هذا البلد "حامد كرزاي".

انتهى**أ م د

