الآلية الإنسانية السويسرية تدخل حيز التنفيذ قريبا

وفي مؤتمر صحفي له اليوم الأحد بمقر سفارة سويسرا في طهران، أضاف لايتنر، ان الهدف من هذه الآلية السويسرية للتجارة الإنسانية هو فتح قناة آمنة بالتعاون مع المصرف المركزي في سويسرا للكي يتمكن مصدرو الأدوية والشركات الناشطة في مجال الأدوية والسلع الطبية في هذا البلد، من مواصلة تصدير منتجاتهم الى إيران.

وتابع: ان هذه القناة التي تتماشى تماما مع الدأب الإنساني للحكومة السويسرية، ستلعب دورا مهما في توفير المستحضرات الصيدلانية والمواد الغذائية في إيران.

وأكد لايتنر، ان هذه القناة ليست مجرد آلية إنسانية وحسب، بل من شأنها أن تكون رمزا ورسالة سياسية.

وأضاف، ان بعد الصفقة الناجحة التي تمت الأسبوع الماضي، ستكون الآلية جاهزة للتشغيل بالكامل خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع القادمة، وسيكون لقناة الدفع السويسرية تأثير إيجابي للغاية على قنوات الدفع الأخرى.

وأكد، "ان سويسرا ومن خلال الدور الريادي الذي اضطلعت به في هذا الصدد، أظهرت للآخرين أن هذا الأمر ممكن".

وأضاف، ان 180 ألف عبوة من الأدوية اللازمة لمرضى زرع الأعضاء التي تبلغ قيمتها نحو 2.3 ملايين يورو، تصل إلى طهران اليوم الأحد.

وفي سياق آخر، نوه السفير السويسري في طهران، انه لا يوجد أي تنافس بين هذه الآلية والآلية المالية الأوروبية (إينستكس).

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