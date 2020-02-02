إيران وتركيا تؤكدان ضرورة إتخاذ العالم الإسلامي موقف حاسم من بيع فلسطين

طهران/2 شباط/فبراير/إرنا- أكد وزيرا خارجية إيران "محمد جواد ظريف"، وتركيا "مولود تشاووش أوغلو" في إتصال هاتفي بينهما بعد ظهر اليوم الأحد، على ضرورة إتخاذ العالم الإسلامي موقف حاسم من بيع فلسطين.

وأفادت الدائرة العامة للإعلام في وزارة الخارجية، ان الإتصال الهاتفي تضمن مناقشة الجانبان آخر التطورات على صعيد العالم الإسلامي لا سيما فلسطين المحتلة، والمشروع المسمى بـ "صفقة القرن".

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