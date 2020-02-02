اصابة مراسلي قناتي العالم والكوثر الإيرانيتين في حلب 

ووذكرت قناة الاخبارية السورية في خبر عاجل نبأ استهداف الجماعات المسلحة سيارة المراسلين خلال تغطيتهما معارك الجيش السوري على المحاور الجنوبية الغربية لمدينة حلب.
كما استهدف المسلحون بالقذائف ثلاثة سيارات كانت تقل عدد من الاعلاميين بينهم مراسلين ومصور من قناة الكوثر صهيب المصري والاتجاه وسما السورية عندما كانوا يتحركون باتجاه منطقة خان طومان.
انتهى**أ م د
طهران/2 شباط/فبراير/إرنا- اصيبت مراسلة قناة العالم في حلب ضياء قدور ومصور القناة زوجها ابراهيم كحيل برصاص الجماعات الارهابية المسلحة في حلب.
ووذكرت قناة الاخبارية السورية في خبر عاجل نبأ استهداف الجماعات المسلحة سيارة المراسلين خلال تغطيتهما معارك الجيش السوري على المحاور الجنوبية الغربية لمدينة حلب.
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