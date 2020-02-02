اصابة مراسلي قناتي العالم والكوثر الإيرانيتين في حلب 

طهران/2 شباط/فبراير/إرنا- أعلن اليوم الأحد، سفير سويسرا في طهران "ماركوس لايتنر" عن تشغيل الآلية الإنسانية السويسرية في غضون الأسبوعين أو الثلاثة القادمة وأضاف، "ان 180 ألف عبوة من الأدوية اللازمة لمرضى زرع الأعضاء تصل إلى طهران اليوم".