لاريجاني: صفقة القرن تعد من اردأ المشاريع في تاريخ فلسطين

وفي كلمة القاها مساء اليوم الأحد في مراسم الذكرى المائة لمولد الشهيد "مرتضى مطهري" في طهران أضاف لاريجاني، ان الاهتمام بالقضية الفلسطينية واستقلال القرار السياسي للبلاد مدين بأفكار ورؤى رصينة لمفكرين كبار مثل الشهيد مطهري.

وادان لاريجاني مشروع صفقة القرن وقال، ان هذا المشروع الذي اعلنه الرئيس الاميركي دونالد ترامب مؤخرا يعد من اسوأ المشاريع في هذا السياق.

واشار رئيس مجلس الشورى الإسلامي ان مخطط صفقة القرن ينص على نزع سلاح الفصائل الفلسطينية وتهويد القدس الشريف وبيع الأراضي الفلسطينية وقال ان الجانب الاكثر خزيا وعارا في هذا المشروع يتمثل في تخصيص صندوق لتمويله بحيث من المقرر بان يوفر العرب 70 بالمئة من موارده.

انتهى**2018/أ م د