السعودية منعت مشاركة إيران في إجتماع جدة حول صفقة القرن

وقال عباس موسوي: ان الحكومة السعودية منعت مشاركة وفد الجمهورية الاسلامية الايرانية في اجتماع لبحث خطة "صفقة القرن" في مقر منظمة التعاون الاسلامي في جدة.

وأوضح موسوي انه إثر الاعلان عن الخطة الصهيونية المسماة بـ"صفقة القرن" من قبل الرئيس الاميركي، تقرر وبدعوة من السلطة الفلسطينية والامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي، عقد اجتماع طارئ للجنة التنفيذية في هذه المنظمة على مستوى وزراء خارجية الدول الاعضاء يوم الاثنين 3 شباط/فبراير 2020 في مقر الامانة العامة للمنظمة بمدينة جدة في السعودية، لبحث هذه الخطة واتخاذ الموقف بشأنها.

واضاف: رغم ان الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي وجه الدعوة الى الجمهورية الاسلامية الايرانية باعتبارها احد الاعضاء الفاعلين في المنظمة للمشاركة في اجتماع جدة، الا ان الحكومة السعودية - التي تستضيف الامانة العامة للمنظمة في جدة – وفي انتهاك صريح لالتزامات الدولة المضيفة لهذه المنظمة الدولية، وحتى الساعات الاخيرة قبل عقد هذا الاجتماع، امتنعت عن إصدار التأشيرات لوفد الجمهورية الاسلامية الايرانية برئاسة حسين جابري انصاري، مساعد وزير الخارجية الايراني.

يتبع..أ م د