الحكومة الايرانية تتخذ التدابير اللازمة لمنع دخول فيروس كورونا للبلاد

وافاد تقرير للموقع الالكتروني لمكتب رئاسة الوزراء بان النائب الاول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري الذي تراس اجتماع الحكومة اليوم الاحد وجّه الشكر والتقدير للحكومة الصينية لالتزامها البروتوكولات الصحية في اعلى المستويات الممكنة، مؤكدا على اهمية الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين الايرانيين.

وقررت الحكومة اتخاذ عدة تدابير لازمة لمنع دخول فيروس كورونا البلاد وسبل مواجهته ومنها الايعاز الى وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي باتخاذ الاجراءات اللازمة للجهوزية الكاملة على المستوى الوطني والمحافظات لمنع دخول فيروس كورونا الى البلاد وسبل مواجهته وكلفت جميع الاجهزة بالتعاون مع هذه الوزارة.

وتقرر ان يقوم وزير الداخلية بالتنسيق مع وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي باصدار التعليمات اللازمة والاجراءات الضرورية لجميع محافظي المحافظات وحكام المدن خاصة الحدودية منها سيما الواقعة في الحدود الشرقية لمنع دخول فيروس كورونا ومواجهته والوقاية منه.

كما قررت الحكومة وقف الرحلات الجوية من والى الصين.

واوعزت الحكومة لوزارة الطرق واعمار المدن للعمل عبر التنسيق مع وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي لتجهيز طائرة وايفاد فريق طبي خاص لاعادة الطلبة الجامعيين والرعايا الايرانيين من ووهان وان يوضع في جدول اعمال وزارة الخارجية وسائر الاجهزة متابعة اوضاع سائر الايرانيين في الصين.

وقررت الحكومة اجراء الحجر الصحي على جميع المسافرين القادمين من الصين وفقا لتعليمات وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي حين دخولهم الى البلاد.

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