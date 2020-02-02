ايران..انطلاق بطولة كأس "فجر" الدولية لرفع الاثقال في مدينة رشت

وجرت يوم الاحد منافسات الاوزان 61 كغم (رباعان) و 67 كغم (5 رباعين) و 73 كغم (رباعان).

ففي وزن 61 كغم تقلد الرباع الايراني حافظ قشقائي 3 ميداليات ذهبية في الخطف 120 كغم والنتر 160 كغم والمجموع 280 كغم، فيما نال الرباع البلغاري روسف انخل 3 ميداليات فضية في الخطف 110 كغم والنتر 147 كغم والمجموع 257 كغم.

وفي وزن 67 كغم تقلد الرباع الاندونيسي ايراوان اكويولي 3 ميداليات ذهبية في الخطف 138 كغم والنتر 172 كغم والمجموع 310 كغم، ونال مواطنه دني دني ميداليتين فضيتين في النتر 160 كغم والمجموع 285 كغم وميدالية برونزية في الخطف 125 كغم اما الرباع التركي سزر بونيامي فقد احرز الميدالية الفضية في رفعة الخطف 128 كغم وبرونزيتين في النتر 148 كغم والمجموع 266 كغم.

وفي وزن 73 كغم نال الرباع الاندونيسي ترياتنو 3 ميداليات ذهبية في الخطف 136 كغم والنتر 170 كغم والمجموع 306 كغم فيما احرز الرباع العراقي محمد قدومي 3 فضيات في الخطف 130 كغم والنتر 162 كغم والمجموع 292 كغم.

وبذلك حصدت اندونيسيا في ختام اليوم الاول من البطولة التي تستمر 3 ايام ؛ 6 ميداليات ذهبية و 2 فضية و 1 برونزية فيما حصدت ايران 3 ميداليات ذهبية وكل من بلغاريا والعراق 3 ميداليات فضية وتركيا ميدالية فضية واحدة و 2 برونزية.

ويشارك في النسخة الخامسة لبطولة كأس "فجر" الدولية لرفع الاثقال احياء لذكرى الرباع الايراني الراحل محمود نامجو، والتي تعد في الوقت ذاته منافسات مؤهلة الى اولمبياد طوكيو 2020 ، 34 رباعا من 13 دولة وهي ايران وارمينيا وبنغلاديش والبوسنة والهرسك وبلغاريا والكاميرون واندونيسيا والعراق والاردن وقرغيزيا ومنغوليا والنرويج وتركيا.

انتهى ** 2342