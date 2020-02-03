٠٣‏/٠٢‏/٢٠٢٠ ٣:٣٥ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83658048
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مستشار قائد الثورة: اميركا تسعى لنهب ثروات الشرق الاوسط

مستشار قائد الثورة: اميركا تسعى لنهب ثروات الشرق الاوسط

جرجان / 3 شباط /فبراير /ارنا- اشار مستشار القائد العام للقوات المسلحة الايرانية في شؤون الصناعات الدفاعية واسناد القوات المسلحة العميد حسين دهقان، الى تحركات اميركا السياسية -العسكرية في المنطقة، معتبرا ان هدفها هو الهيمنة على الانظمة السياسية ونهب ثروات الشرق الاوسط.

وفي كلمته التي القاها مساء الاحد خلال ملتقى لاسر الشهداء والمضحين في مدينة جرجان بمحافظة كلستان شمال شرق ايران قال العميد دهقان، ان المسؤولين الاميركيين يسعون لتوسيع هيمنتهم في المنطقة والحفاظ على الانظمة السياسية الراعية لمصالحهم الاقتصادية والسياسية من خطر الانهيار.

واضاف، ان قوى الاستكبار تسعى لاضعاف الحركات المستقلة والمواكبة لمحور المقاومة بصفتها تشكل احد التهديدات القائمة امام الكيان الصهيوني اللقيط.

واشار العميد دهقان الى دور القائد الشهيد قاسم سليماني في تطورات المنطقة واضاف، لقد كان العنصر الاساس في مكافحة الاستكبار العالمي واحبط كل مخططات ترامب ونتنياهو وفرض عليهم هزائم متتالية في مراحل مختلفة.

واكد بان الشهيد سليماني قد تحول الى رمز لمدرسة المقاومة وانموذجا لشباب جبهة المقاومة وان استشهاده سيسرع في طرد الاستكبار العالمي من المنطقة.

واشار الى الضربة الصاروخية الايرانية لقاعدة عين الاسد الاميركية وقال، ان هجوم اير ان على اكبر قاعدة اميركية في المنطقة مؤشر الى ان عهد "اضرب واهرب" قد ولى وان ما قامت به ايران امر لا سابق له.

انتهى ** 2342

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