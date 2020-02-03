صفقة القرن تسوية اجبارية وبيع لارض فلسطين

وفي مؤتمر صحفي له صباح اليوم الاثنين بارك موسوي للشعب الإيراني واصدقاء الثورة الإسلامية الذكرى الـ41 لانتصار الثورة بقيادة الامام الخميني الراحل.

واضاف موسوي : اننا نعيش اليوم انتصار أكثر الثورات شعبية، والتي انتصرت واستمرت بالاعتماد على الشعب رغم معارضة القوى الكبرى في العالم.

واكد ان الخطوة الثانية للثورة الإسلامية ستمضي في طريقها في ظل حماية ودعم الشعب .

من جهة اخرى تطرق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الى زيارة منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي الى طهران وقال : ان جوزیف بوریل ستكون له لقاءات مع وزير الخارجية ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى الاسلامي.

يتبع..2344