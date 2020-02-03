إيران وقيرغيزيا تؤكدان على توسيع التعاون

خلال اللقاء ، رحب وزير خارجية قرغيزيا بالسفير الايراني الجديد وتمنى له النجاح في مهمته، مؤكدا على ضرورة تطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات.

وبالإشارة إلى انعقاد اللجنة المشتركة في ديسمبر من العام الماضي والرحلات الجوية المباشرة بين البلدين، أعرب إيدر باكوف عن أمله في أن تتطور العلاقات التجارية بين البلدين .

كما شكر وزير خارجية قرغيزيا البلدين على التعاون في المحافل الدولية ودعا إلى مواصلة التعاون وقال إن قدرات التعاون بين البلدين كبيرة.

كما تطرق إيدر باكوف إلى عضوية إيران المؤقتة في الاتحاد الاقتصادي الأوروبي الآسيوي باعتبارها فرصة جيدة لدخول المنتجات الإيرانية إلى البلاد ، داعيا إلى زيادة الاستثمار الإيراني في قيرغيزيا.

وخلال الاجتماع ، أكد سفير الجمهورية الإسلامية الايرانية، على أن جمهورية قيرغيزيا هي إحدى الدول المهمة في السياسة الخارجية لإيران .

وبالإشارة إلى السياسة المبدئية للجمهورية الإسلامية المتمثلة في تطوير التعاون مع البلدان المجاورة ، أكد خرازي أنه لن يدخر وسعا في تعزيز العلاقات بين البلدين ، لا سيما في القطاعين الاقتصادي والتجاري.

كما قدم السفير دعوة من وزير الخارجية الإيراني إلى وزير خارجية قرغيزيا ، معربا عن أمله في أن تتم الزيارة في المستقبل القريب، ورحب وزير الخارجية القرغيزي أيضا بالدعوة للسفر إلى طهران في أقرب وقت ممكن.

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