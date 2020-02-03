شرط إيران المسبق لعقد اجتماع استثنائي لأوبك

وصرح بيجن زنكنه اليوم (الاثنين)للصحفيين على هامش اجتماع مع اتحاد مصدري المشتقات النفطية: إن انتشار فيروس كورونا في الصين قد أثر على استهلاك الطاقة حيث تم تعليق بعض المصانع والنقل وبعض الحجر الصحي في بعض المدن، وقد أدى ذلك إلى انخفاض الطلب على النفط.

وأضاف أنه عندما ينخفض الطلب ولكن العرض مستقر، تنخفض الأسعار.

واشار زنكنة الى إن رئيس أوبك المؤقت اتصل به لعقد اجتماع استثنائي للمنظمة، وقال : قال أن إيران توافق على عقد اجتماع أوبك اوائل مارس المقبل عندما تطمئن ان الاعضاء مستعدون لخفض الإنتاج.

وقال وزير النفط أن سوق النفط يتعرض لضغوط وانخفضت الاسعار الى أقل من 60 دولارا للبرميل ويجب بذل الجهود لتحقيق توازن.

ونوه الى أنه وبسبب ظروف الحظر النفطي على ايران، فاننا غير مشمولين بخفض الإنتاج.

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