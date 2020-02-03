٠٣‏/٠٢‏/٢٠٢٠ ١:٢٤ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83658756
٠ Persons

سمات

شرط إيران المسبق لعقد اجتماع استثنائي لأوبك

شرط إيران المسبق لعقد اجتماع استثنائي لأوبك

طهران/ 3 شباط/ فبراير/ ارنا - أشار وزير النفط الإيراني إلى تأثير انتشار فيروس كورونا على أسعار النفط، وقال أن إيران توافق على عقد اجتماع أوبك اوائل مارس المقبل عندما تطمئن على استعداد الأعضاء لخفض الإنتاج.

وصرح بيجن زنكنه اليوم (الاثنين)للصحفيين  على هامش اجتماع مع اتحاد مصدري المشتقات النفطية: إن انتشار فيروس كورونا في الصين قد أثر على استهلاك الطاقة حيث تم تعليق بعض المصانع والنقل وبعض الحجر الصحي في بعض المدن، وقد أدى ذلك إلى انخفاض الطلب على النفط.

وأضاف أنه عندما ينخفض الطلب ولكن العرض مستقر، تنخفض الأسعار.

واشار زنكنة الى إن رئيس أوبك المؤقت اتصل به لعقد اجتماع استثنائي للمنظمة، وقال : قال أن إيران توافق على عقد اجتماع أوبك اوائل مارس المقبل عندما تطمئن ان الاعضاء مستعدون لخفض الإنتاج.

وقال  وزير النفط أن سوق النفط يتعرض لضغوط وانخفضت الاسعار الى أقل من 60 دولارا للبرميل ويجب بذل الجهود لتحقيق توازن.

ونوه الى أنه وبسبب ظروف الحظر النفطي على ايران، فاننا غير مشمولين بخفض الإنتاج.

انتهى** 2344

سمات

تعليقك

You are replying to: .
8 + 2 =