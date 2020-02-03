ادلاء الشعب بصوته في الانتخابات سيجبر امريكا على التخلي عن الضغوط القصوى

وصرح محمد جواد ظريف للصحفيين على هامش اجتماع مع طلاب جامعة دافوس التابعة للجيش الايراني اليوم الاثنين: يجب أن تكون المشاركة في الانتخابات واسعة بما يكفي حتى يحصل الحد الأقصى من الإقبال على التصويت ولاجبار امريكا على التخلي عن الضغوط القصوى وقبول فشل سياسة ترامب ودفع خسائر إيران وإسقاط العقوبات والعودة إلى مجموعة 1+5.

وقال وزير الخارجية في اشارة الى خطة تعزيز الارهاب الاقتصادي الامريكي ضد ايران، أن هذه التحقيقات تجرى من قبل وزارة الخارجية ويوصى بها المجلس الاعلى للامن القومي والمجلس يقرر.

وأضاف: إحدى المنظمات الناشطة في الترويج للإرهاب الاقتصادي الأمريكي ضد إيران هي منظمة مناهضة إيران النووية، وان اسم هذه المنظمة مزيف وكذب من البداية إلى النهاية.

كما أجاب على سؤال حول زيارة منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي إلى إيران ومحادثاته معه: لقد اخبرناهم بكل مابدى منهم من نكث العهود في الاتفاق النووي وهم طلبوا زيارة طهران وكان علينا أن نرى ما يجب أن يقولوه .

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