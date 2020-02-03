القناة السويسرية لا تحل مشكلة الحظر على الأدوية

وأضاف كريم همتي اليوم الاثنين في مؤتمر صحفي بوزارة الصحة: ان وزارة الصحة ترحب وتستخدم اي قناة لتوفير الأدوية والمعدات الطبية للمرضى، وخاصة مرضى السرطان والأمراض الخبيثة ، لكن هذه القناة لا تحل المشكلة الأساسية المتمثلة في تزويد المرضى بالأدوية اللازمة وتحويل الأموال لشراء الأدوية والمعدات التي يحتاجها المرضى.

وقال إن العقوبات الأمريكية الفظيعة على التبادل المالي لتوفير الادوية والإمدادات الطبية للمرضى يجب القضاء عليها.

أعلنت الحكومة السويسرية الأسبوع الماضي أنه بالتنسيق مع وزارة الخزانة الأمريكية، تم إطلاق قناة مالية جديدة لشراء ونقل الأدوية إلى إيران والمعاملات المالية في هذا المجال.

انتهى** 2344