7 ميداليات ملونة.. حصاد إيران في بطولة تركيا الدولية للمصارعة

واقيمت منافسات المصارعة التقليدية في محافظة مرعش التركية بمشاركة رياضيين من 23 دولة وفي نهاية المطاف، سجلت إيران 108 نقاط لتحصل على المركز الثالث بعد تركيا (175 نقاط) وروسيا (120 نقطة) على التوالي.

وفاز بذهبية البطولة كل من المصارعين الإيرانيين "رحمان رحيم بور" للوزن 65 كغ و"أكبر سبحاني" للوزن 90 كغ، وتقلد "رضا مقتدر" الميدالية الفضية للوزن 70 كغ، فيما حصل على برونزية البطولة كل من "حميد الهيان" و"أميد خدمتي" في منافسات وزن 75 كغ، و"علي رضا كشاورز" و"هادي قديمي" في منافسات وزن 80 كغ.

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