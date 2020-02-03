المنتخب الايراني يحقق ثاني فوز في مباريات تايلاند الاسيوية لكرة قدم الصالات

وبحسب الانباء الواردة من موقع الحدث، فقد استطاع منتخب الشباب الايراني خلال مباراته الثانية ضمن بطولة تايلاند الاسيوية لكرة قدم الصالات، ان يمطر مرمى غريمه الماليزي بخمسة اهداف نظيفة مسجّلا ثاني فوز له في هذه البطولة.

وخلال مباراته الاولى امس الاحد ايضا، تمكن المنتخب الوطني لكرة قدم الصالات (دون الـ 20 عاما) ان يفوز على منافسه الطاجيكي (رجال) بنتيجة 3-2.

علما ان منافسات تايلاند لكرة قدم الصالات، فئة الرجال، مقامة حاليا بمشاركة 6 منتخبات اسيوية، ولسبب تعثر حضور منتخب الرجال الايراني احلّ منتخب الشباب الوطني مكانه.

انتهى ** ح ع