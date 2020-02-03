السلة الإيرانية تصنف بين أفضل ثمانية منتخبات في العالم

وفي حوار مع مراسل إرنا اليوم الإثنين، أضاف طباطبائي: بهدف التحضير للأولمبياد في شهر أيار/مايو القادم، سنبدأ معسكرنا في الـ12 من فبراير الجاري، وبناء على الشروط التي أعلنها الطاقم الفني، نأمل أن نتمكن من خوض ثلاث إلى أربع مباريات تحضيرية.

وتابع، ان المنتخب الإيراني لكرة السلة سيواجه كذلك في الشهر القادم منتخبات قطر والسعودية وسوريا وقطر ضمن المجموعة الخامسة في اطار المباريات التأهيلية لكأس آسيا 2020.

وأعلن طباطبائي انه دعا المنتخب الوطني الإيراني لكرة السلة لحد الآن، كل من اسبانيا لاجراء مباراتين، والصين لإجراء 3 مباريات أي ثلاث لقاءات منفصلة، واليابان لاجراء مباراة واحدة في سياق التحضير لأولمبياد طوكيو 2020.

كما أعلن عن مشاركة المنتخب الوطني النسوي لكرة السلة في اطار المباريات التأهيلية لأولمبياد طوكيو في الهند والمجر.

وأوضح انه، اذا ما تمكن منتخب كرة السلة الإيراني للسيدات أن يكون ضمن المنتخبين الفائزين في البطولة الهندية، فستكون أمامه فرصة أخرى للمشاركة في الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020 من خلال المشاركة في منافسات التصفية الهنغارية.

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