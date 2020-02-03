وزير الصحة : سيتم اعادة 70 طالبا ايرانيا من مدينة "فوهان" الصينية

وفي تصريح للصحفيين خلال زيارته التفقدية اليوم الاثنين لمستشفى المهدي (عج) بمجمع الامام الخميني (رض) الطبي في طهران، نوّه نمكي الى قرار اعادة 70 طالبا ايرانيا مقيما في مدينة فوهان (على خلفية تفشي مرض فيروس الكورونا فيها)؛ مبينا انه سيتم ارسال طائرة خاصة لنقل هؤلاء الطلاب من هذه المدينة الصينية.

واضاف وزير الصحة، ان "فيروس كورونا هو اقل فتكا من فيروس H۱N۱ الذي تمكنا من السيطرة عليه في غضون بضعة اشهر".

وتابع : ان فیروس کورونا یمکن ان یؤدي الى اصابة نحو 30 من حامليه بمرض الكورونا؛ ونحن نستطيع التغلب عليه، كما حصل بشأن فيروس "H۱N۱".

انتهى**2018/ ح ع **