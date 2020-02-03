ايران الاولى في مجال التوثيق العالمي للحرف اليدوية

وقرر المجلس العالمي للحرف اليدوية مؤخرا على ادراج 3 زنجان (مركز محافظة زنجان – شمال غرب)، وملاير (بمحافظة همدان – غربي البلاد) ومدينة شيراز (بمحافظة فارس – جنوب) الى جانب قرية "قاسم اباد" (بمحافظة جيلان – شمال)، ضمن المدن والقرى العالمية الشهيرة في مجال الحرف اليدوية.

وبحسب هذا التقرير، فقد ارتفع عدد المدن الايرانية الموثقة ضمن قائمة المدن المنتجة للحرف اليدوية العالمية من 10 الى 14 مدينة (وقرية)، وبذلك فقد استطاعت ايران ان تحتفظ برقمها القياسي في هذا المجال.

ويبلغ اجمالي المدن والقرى المدرجة على القائمة العالمية للحرف اليدوية 48 مدينة وقرية؛ منها 40 مدينة في اسيا و4 في امريكا اللاتينية ومدينتان اوروبيتان.

انتهى ** ح ع