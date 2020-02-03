ظريف يبحث ومفوّض السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي بشأن الاتفاق النووي

وافاد القسم الاعلى بوزارة الخارجية، ان اللقاء بين بوريل وظريف عقد بعد ظهر اليوم الاثنين؛ حيث تناول الجانبان العديد من القضايا الثنائية بين ايران والاتحاد الاوروبي، ايضا الاتفاق النووي والتطورات في المنطقة والعالم، بما في ذلك الوضع الراهن في منطقة الخليج الفارسي وضرورة خفض التوترات الاقليمية، وما يسمى بـ "صفقة القرن" وتداعياتها الخطيرة على المنطقة والعالم، وآلية اينستكس والتطورات في العراق وسوريا واليمن.

ويقوم المنسق الاعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل على راس وفد بزيارة ايران حاليا، واجرى لحد الان مباحثات مع كل من وزير الخارجية محمد جواد ظريف، والرئيس روحاني، ورئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني.

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