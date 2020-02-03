فيروس كورونا الجديد أقل خطورة من فيروس الإنفلونزا أ

وعلى هامش تدشين عدد من المشاريع الصحية والعلاجية في محافظة هرمزكان (جنوب)، أضاف نمكي في تصريح للمراسلين مساء اليوم الإثنين، ان جميع المنافذ الحدودية للبلاد باتت تحت السيطرة والرقابة، ولم يتم حتى الآن تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا في إيران.

وأكد، ان "أفضل طريقة للوقاية من هذا المرض هو الاهتمام بالعناية الصحية الشخصية".

وتابع، انه تم إرسال المعلومات الضرورية للمواطنين حول هذا الوباء وطرق الوقاية منه عبر الرسائل القصيرة، بالإضافة إلى تعزيز التوعية الصحية في هذا الصدد من خلال وسائل الإعلام والفضاء الإلكتروني.

وصرح وزير الصحة، انه سيتم إبلاغ الجمهور فورا عن أي حالة إصابة محتملة بفيروس كورونا يتم تسجيلها في البلاد.

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