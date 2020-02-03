ايران لاتزال مستعدة لتسوية القضايا عبر التعاون مع الاتحاد الاوروبي

جاء ذلك خلال اللقاء اليوم الاثنين بين الرئيس روحاني مع المنسق الاعلى للسياسية الخارجية للاتحاد الاوروبي "جوزيب بوريل" الذي يقوم والوفد المرافق له بزيارة طهران حاليا.

ونوه رئيس الجمهورية في هذا اللقاء بالتزام ايران التام بتعهداتها المنصوصة ضمن الاتفاق النووي؛ معربا عن انتقاده لعدم تنفيذ هذه التعهدات تماما بواسطة الطرف الاخر.

واضاف : ان ايران تولي اهمية الى توسيع التعاون والعلاقات مع الدول الاوروبية التي تجمعها معها شراكة قديمة؛ متطلعا الى تطوير الاواصر الثنائية في عهد بوريل بوصفه المنسق الاعلى الجديد للسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي.

وتطرق الرئيس الايراني الى مسار الجهود والاجراءات المتخذة على مدى 12 عاما والتي افضت الى توقيع الاتفاق النووي؛ مصرحا : للاسف انسحاب امريكا الاحادي من هذا الاتفاق اثار مشاكل وعقبات كثيرة على صعيد تنفيذ التعهدات من جانب الاطراف الاخرى.

يتبع ... ** ح ع