السفير الايراني في مدريد : رمز شعبية الفريق الشهيد سليماني يكمن في كفاحه ضد الارهاب

جاء ذلك في تصريح ادلى به قشقاوي اليوم الاثنين امام جمع من الاساتذه وطلبة الجامعات بمعهد مدريد للدراسات الستراتريجية والدولية.

واستعرض السفير الايراني لدى اسبانيا، في هذا اللقاء، احدث المستجدات ذات الصلة بالاتفاق النووي؛ مؤكدا على ضرورة انتهاج سياسات مستقلة من جانب الاتحاد الاوروبي حيال جشع الولايات المتحدة الامريكية.

كما تطرق قشقاوي الى محاولات المسؤولين الامريكيين الرامية لبث الفرقة بين مكونات الشعب الايراني؛ مصرحا ان مراسم التشييع المهبية التي اقيمت للفريق الشهيد سليماني بمشاركة واسعة من قبل جميع الشرايح المجتمعية في ايران، كشفت عن فشل سياسات دونالد ترامب المناوئة لايران.

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