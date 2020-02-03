آية الله نوري همداني يدعو الدول الإسلامية لمنع نفوذ العدو من خلال رص الصفوف 

و لدى استقباله السفير الأفغاني في طهران اليوم الإثنين، أضاف آية الله نوري همداني: ليست هناك حدود جغرافية في الإسلام، فجميع المسلمين إخوة في أي مكان من العالم كانوا ويجب أن يتعاطفوا ويتحابوا في الله وأن يعززوا مشاعر التآخي فيما بينهم وأن يكونوا (أشداء على الكفار رحماء بينهم).

وبين ضرورة تعزيز وعي الأمة الاسلامية لا سيما في يومنا الحاضر بالنسبة للظروف الراهنة أكثر من أي وقت مضى مضيفا: اننا اليوم نمر بظروف خاصة وبات الأعداء يطلقون هجمات قاسية ضد الدول الإسلامية ومن الضروري أن يعزز المسلمون وحدتهم في مثل هذه الظروف.

ولفت الى أن القرآن الكريم يحث المسلمين أن يستمسكوا بالعروة الوثقى وأن يتجنبوا الخلافات؛ مؤكدا ضرورة عدم السماح بأن تتحول أفغانستان الى ساحة يصول ويجول فيها الأميركيين والصهاينة.

وختم بالقول، ان استضافة إيران لنحو ثلاثة ملايين لاجيء ومهاجر أفغاني تدل على الصداقة والتعاطف بين البلدين؛ مؤكدا ان الشعب الإيراني سيبقى الى جانب الشعب الأفغاني الشقيق.

انتهى**أ م د

