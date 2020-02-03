ظريف يبحث مع نظيره الصيني آخر التطورات بشأن انتشار فيروس كورونا

وأفادت الدائرة العامة للإعلام في وزارة الخارجية، ان ظريف أعرب عن تثمينه العميق لنهوض الحكومة الصينية بالمسؤولية وجهودها الحثيثة في سياق السيطرة على الأزمة والحد من تفشي هذا الوباء؛ مؤكدا معارضته لتسييس مواضيع من هذا القبيل.

كما أعرب ظريف عن اشادته بتعاون الحكومة الصينية في عودة المواطنين الإيرانيين من مدينة ووهان.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الصيني عن تقديره لمواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية والدعم الذي أبدته في هذا الصدد.

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