لاريجاني ينتقد ضعف اداء الاتحاد الاوروبي تجاه اميركا

وخلال استقباله في طهران مساء اليوم الاثنين، منسق السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل، انتقد لاريجاني نكث اميركا للعهد وضعف اداء الاتحاد الاوروبي تجاه اميركا، معلنا استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية للمساعدة بحل المشاكل الاقليمية.

من جانبه عزى منسق السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي بحادث اغتيال قائد قوات "القدس" التابعة للحرس الثوري الفريق الشهيد قاسم سليماني، معلنا استعداد الاتحاد الاوروبي للتعاون في حل القضايا الثنائية والاقليمية.

وناقش الجانبان خلال اللقاء جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك اهمها القضايا الاقليمية ومكافحة الارهاب والمخدرات.

وكان منسق السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي قد وصل الى طهران اليوم الاثنين في اول زيارة له الى ايران في منصبه الجديد حيث اجرى جولتين من المحادثات مع وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف للبحث بشان الاتفاق النووي والعلاقات الثنائية بين ايران والاتحاد الاوروبي واحدث التطورات الاقليمية والدولية.

والتقى بوريل اليوم ايضا الرئيس الايراني حسن روحاني.

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