السفير الايراني في لندن: تحركات توني بلير المثيرة للتوتر مخزية

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "توتير" كتب بعيدي نجاد الاثنين، على اعتاب اجتماع مجلس العلاقات الخارجية الاميركي لدراسة التوترات الجارية مع ايران وتداعياتها بحضور رئيس الوزراء البريطاني الاسبق توني بلير: ان توني بلير الحليف الرئيس لاميركا في الهجوم على العراق والذي حصل بزعم وجود اسلحة دمار شامل فيه، مازال مؤيدا صارما لـ "سياسة التدخل العسكري في الدول الاخرى.

واضاف: انه (توني بلير) لا يالو جهدا في تاجيج توترات جديدة واثارة نزاعات تحصد ارواح الملايين من الابرياء. انه لامر مخز حقا.

واشار السفير الايراني الى ان مؤسسة توني بلير تحصل على ملايين الدولارات من بعض الدول العربية المطلة على الخليج الفارسي واضاف، انه يقدم المشورة للدول العربية لعقد صفقات كبرى لشراء الاسلحة من الشركات الرئيسية المصدر للاسلحة خاصة في اميركا.

انتهى ** 2342