مستشار روحاني: الناشطون الاقتصاديون هم جنود مواجهة الحرب الاقتصادية

وخلال مراسم اقيمت الاثنين لتكريم المصدرين النموذجيين في منطقة "اروند" الاقتصادية الحرة بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران، قال بانك، انه خلال اعوام ليست ببعيدة كان اهالي مدينتي ابادان وخرمشهر يخوضون الحرب العسكرية الا انهم يخوضون اليوم المواجهة في الحرب الاقتصادية.

واضاف، نحن اليوم في حرب اقتصادية مع العدو وان المستثمرين والناشطين الاقتصاديين هم اهم الجنود في هذه المواجهة.

واكد مستشار رئيس الجمهورية بان ظروف اليوم تحملنا مسؤولية العمل بكل قوانا كي لا ندع اميركا تفلح في ضرب اقتصاد بلادنا.

ولفت بانك الى ان الاستثمارات المحلية في المناطق الحرة في البلاد ازدادت منذ عامين باكثر من 2.5 ضعف ما كانت عليه فيما سبق.

انتهى ** 2342