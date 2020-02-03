٠٤‏/٠٢‏/٢٠٢٠ ١:١٣ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83659669
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مستشار روحاني: الناشطون الاقتصاديون هم جنود مواجهة الحرب الاقتصادية

مستشار روحاني: الناشطون الاقتصاديون هم جنود مواجهة الحرب الاقتصادية

ابادان / 4 شباط / فبراير /ارنا- اكد مستشار رئيس الجمهورية رئيس المجلس الاعلى للمناطق الحرة في الجمهورية الاسلامية الايرانية مرتضى بانك، بان العدو يسعى عبر الحرب الاقتصادية للاضرار بالبلاد، معتبرا المستثمرين والناشطين الاقتصاديين بانهم اهم الجنود في مواجهة هذه الحرب.

وخلال مراسم اقيمت الاثنين لتكريم المصدرين النموذجيين في منطقة "اروند" الاقتصادية الحرة بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران، قال بانك، انه خلال اعوام ليست ببعيدة كان اهالي مدينتي ابادان وخرمشهر يخوضون الحرب العسكرية الا انهم يخوضون اليوم المواجهة في الحرب الاقتصادية.

واضاف، نحن اليوم في حرب اقتصادية مع العدو وان المستثمرين والناشطين الاقتصاديين هم اهم الجنود في هذه المواجهة.

واكد مستشار رئيس الجمهورية بان ظروف اليوم تحملنا مسؤولية العمل بكل قوانا كي لا ندع اميركا تفلح في ضرب اقتصاد بلادنا.

ولفت بانك الى ان الاستثمارات المحلية في المناطق الحرة في البلاد ازدادت منذ عامين باكثر من 2.5 ضعف ما كانت عليه فيما سبق.

انتهى ** 2342

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