قائد عسكري ايراني: لن نسمح للاعداء بادنى تطاول على بلادنا

وفي مراسم اقيمت الاثنين لتكريم اسر الشهداء والمضحين قال العميد اذريان، نعد الشعب الايراني الابي باننا سندافع عن الجمهورية الاسلامية والثورة حتى اخر قطرة من دمائنا ولن نسمح للاعداء بادنى تطاول على بلادنا.

واكد بان طريق الشهيد قاسم سليماني سيستمر بقوة واضاف، ان المشاركة المليونية في مراسم تشييع الشهيد سليماني ورفاقه مؤشر بارز الى وعي الشعب الايراني الذي يقدر دوما الدماء الطاهرة للشهداء الشوامخ.

واشار الى ان اربعينية الشهيد سليماني ورفاقه ستصادف مع يوم 22 بهمن (11 شباط /فبراير ذكرى انتصار الثورة الاسلامية في ايران عام 1979) واضاف، ان يوم 22 بهمن هذا العام سيكون اكثر تميزا عن سابقاته ومن ثم سيسجل الشعب ملحمة 21 شباط (الانتخابات البرلمانية) ويؤكد تمكسه بنهج الامام (رض) والشهداء.

واضاف العميد اذريان، لقد وجهنا للعدو الكثير من الصفعات لغاية الان وكان اخرها الضربة الصاروخية لقاعدة "عين الاسد" الاميركية وفيما لو ارتكبوا حماقة اخرى فانهم سيواجهون ردا اقوى من الجمهورية الاسلامية.

انتهى ** 2342