استمرار منافسات بطولة كأس "فجر" الدولية لرفع الاثقال في مدينة رشت

وشهد يوم امس الاثنين وهو اليوم الثاني للبطولة اخفاق الرباع الايراني المعروف كيانوش رستمي في وزن 96 كغم وكذلك مواطنه رضا دهدار.

وحل في المركز الاول في هذا الوزن االرباع القرغيزي رسول بكوف باحرازه ميداليتين ذهبيتين في المجموع 371 كغم والخطف 165 كغم وميدالية فضية في النتر 206 كغم.

وجاء في المركز الثاني الرباع الارميني هاكوب مكرتشيان باحرازه ميدالية فضية في المجموع 345 كغم وبرونزيتين في الخطف 155 كغم والنتر 190 كغم.

اما المركز الثالث فكان من نصيب الاردني صالح الراد الذي احرز ميدالية برونزية في المجموع 215 كغم.

ونال ذهبية النتر في هذا الوزن كيانوش رستمي برفعه 215 كغم لكنه اساء التقدير في رفعة النتر في البدء بالوزن المناسب اذ فشل في محاولتين في رفع 175 كغم وكذلك في المحاولة الثالثة برفع 177 كغم، علما انه كان بامكانه الفوز بذهبية هذا الوزن لو اختار وزنا اقل من ذلك بكثير نظرا لتفوقه بمقدار 9 كغم على منافسه القرغيزي في رفعة النتر.

اما الرباع الايراني الاخر وهو رضا دهدار فقد نال الفضية في رفعة الخطف 161 كغم لكنه في فشل في المحاولات الثلاث لرفعة النتر.

وفي وزن 81 كغم حل الرباع العراقي صفاء الجميلي في المركز الاول بحصده ميدليتين ذهبيتين في المجموع 355 كغم والنتر 196 كغم والفضية في الخطف 159 كغم.

وجاء في المركز الثاني الرباع البلغاري يندر بيتولا الذي حصد ميداليتين فضيتين في المجموع 353 كغم والنتر 195 كغم والبرونزية في الخطف 158 كغم.

اما المركز الثالث فقد حل فيه الرباع الايراني حسين سلطاني الذي حصل على ميداليتين برونزيتين في المجموع 347 كغم والنتر 190 كغم وحل في المركز الرابع في رفعة الخطف 157 كغم.

وتقلد ذهبية الوزن 81 كغم الارميني اندرانيك كاربتيان برفعه 160 كغم.

وفي اليوم الاول حصدت اندونيسيا 6 ميداليات ذهبية و 2 فضية و 1 برونزية فيما حصدت ايران 3 ميداليات ذهبية وكل من بلغاريا والعراق 3 ميداليات فضية وتركيا ميدالية فضية واحدة و 2 برونزية.

ويشارك في النسخة الخامسة لبطولة كأس "فجر" الدولية لرفع الاثقال احياء لذكرى الرباع الايراني الراحل محمود نامجو، والتي تعد في الوقت ذاته منافسات مؤهلة الى اولمبياد طوكيو 2020 ، 34 رباعا من 13 دولة وهي ايران وارمينيا وبنغلاديش والبوسنة والهرسك وبلغاريا والكاميرون واندونيسيا والعراق والاردن وقرغيزيا ومنغوليا والنرويج وتركيا.

انتهى ** 2342