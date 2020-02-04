وزير العلوم: 5 آلاف شركة معرفية وفرت 400 الف فرصة عمل في البلاد

وخلال لقائه مساء الاثنين امام جمعة مدينة جرجان آية الله كاظم نورمفيدي ومحافظ كلستان هادي حق شناس، اشار غلامي الى نمو الشركات المعرفية في واحات العلم والتكنولوجيا في البلاد خلال الاعوام الستة الماضية وقال، ان نحو 5 الاف شركة معرفية بتوفيرها ما يقرب من 400 الف فرصة عمل كانت لها صادرات بقيمة 846 مليون دولار.

واضاف، ان هذه الصادرات تمت بعد تغطية الحاجة المحلية وان الطاقات المتاحة هي اكبر من ذلك بكثير.

واشار الى ان هنالك 198 مركزا للتنمية العلمية في الجامعات و 43 واحة للعلم والتكنولوجيا في البلاد واضاف، رغم تشديد الحظر مازال هنالك نشاط لبعض الشركات المعرفية الايرانية في الاسواق الدولية.

واعتبر وزير العلوم ان مرتبة ايران العلمية هي 15 بين 140 دولة في العالم.

واعرب عن اعتقاده بان عبارة "هجرة الادمغة" ليست صحيحة وقال، ان طلب العلم امر مفيد من اي مكان كان وان الدراسات تشير الى ان غالبية الافراد الذين يذهبون لمواصلة دراساتهم العليا في الخارج يعتزمون العودة الى البلاد رغم المحفزات الموجودة هناك لذا يتوجب علينا توفير المزيد من المحفزات لهم كفرص العمل وتقديم التسهيلات وسائر الامور المشجعة لهم.

انتهى ** 2342