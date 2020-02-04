من يتخلى اليوم عن قبلته الاولى فعاجلا أم آجلا فسيتخلى عن الثانية

وقال الشيخ الجميلي في حوار خاص مع مراسل وكالة انباء الجمهورية الاسلامية "ارنا" : ان "صفقة القرن هي عبارة عن فاجعة كبيرة للتآمر على كتاب الله عز وجل وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله) وعلى الامتين الاسلامية والعربية وهي وصمة عار على جبين من يعد نفسه من المسلمين ويأبى الا ان يعيش خانعا ذليلا تتلاعب به الايادي الامريكية والصهيونية القذرة كيف ما شاءت".

وأضاف، ان "هذه الصفقة اللعينة التي قام بها اللعين ترامب سوف لاترى النور بتاتا ولا يكون لها مكان على ارض الواقع مادام فينا عرق ينبض".

وأكد الشيخ الجميلي "على اتباع ترامب من اليهود والعرب الخونة اللذين خانوا مقدساتهم واعتقاداتهم والذين تآمروا ويتآمرون على المسلمين في فلسطين وفي جميع الدول الاسلامية ان يدركوا، ان فلسطين هي قلب الامة، فكيف للامة ان تتخلا عن قلبها، تبا لهم ولما اجتمعوا عليه من باطل".

وتابع "سنرى كيف سيكون جمعهم بددا، حين تلتئم جراحات الامة ويجمع الله شملها ويوحد كلمتها، وما مؤامراتهم هذه الا اسبابا يجعلها الله عز وجل للتعجيل بجمع شتات الامة التي فرقها هؤلا المتآمرون والخونة".

وحذر قائلا "احذر العرب والمسلمين جميعا وخصوصا الذين تخلوا منهم عن كثير من البلدان الاسلامية وتركوا شعوبها المسلمة عرضة لظلم اليهود والامريكان وعرضة للجوع والحصار الجائر، احذرهم بأنهم ان تخلوا اليوم عن قبلتهم الاولى، فأنهم عاجلا أم آجلا سيتخلون عن قبلتهم الثانية"، مشددا "فحذار ايها المسلمون والعرب من ان تنخدعوا مرة اخرى".

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