ميناء جابهار يلعب دورا مهما في تطوير العلاقات التجارية بين إيران وبنغلادش

وقال " اي.اف.ام.غوسال ساركار" في اجتماع مشترك مع المدير العام للموانئ والملاحة البحرية في محافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرق ايران)، إن بنغلادش تسعى إلى تجارة بحرية مع ميناء جابهار وهذا الميناء يمثل فرصة جيدة لرجال الأعمال والمستثمرين.

واضاف: نريد إقامة تجارة بحرية بين بنغلاديش وميناء جابهار من خلال إنشاء خط شحن مباشر ومستمر.

وتابع سفير بنغلادش في إيران، إنه نظرا لتطور ميناء جابهار وفرصه وموقعه لمختلف البلدان، فإن زيارة هذا الميناء كانت أولوية للسفارة من أجل معرفة المزيد عن هذه القدرات واستخدامها.

واضاف: أن بنغلادش بدأت تستكشف أسواقاً جديدة للاستثمار والتجارة مع دول أخرى في المنطقة، وقد أظهرت زيارة ميناء جابهار أن تدابير التطوير المتخذة في هذا الميناء تمثل فرصة عظيمة لرجال الأعمال والمستثمرين.

وأكد أن العلاقات الثنائية بين رجال الأعمال والمستثمرين من إيران وبنغلادش يمكن أن تكون فعالة في تعزيز التجارة الإقليمية ، حيث أن ميناء جابهار سيلعب دورا جادا في هذه العلاقة.

ودعا سفير بنغلادش في إيران إلى إقامة تجارة بين البلدين، لا سيما الروابط البحرية بين موانئ بنغلادش وميناء جابهار من خلال إنشاء خط شحن مباشر ومستمر.

ربط الدول؛ الغرض من تطوير ميناء جابهار

وقال المدير العام للموانئ والملاحة البحرية في سيستان وبلوشستان: نظرا لموقع ميناء جابهار في الخليج الفارسي، فقد تم تطوير هذا الميناء للتواصل مع دول المنطقة ، والتي كانت بشكل أساسي في منطقة العبور والترانزيت.

واضاف بهروز آقايي، مشيرا إلى عدم وجود قيود في الخليج الفارسي في ميناء جابهار، بالنظر إلى هذه الأهمية ، تم توقيع مذكرة تفاهم بين إيران والهند وأفغانستان من أجل استغلال هذا الميناء الاستراتيجي.

وبالإشارة إلى تشكيل التجارة بين إيران والهند وأفغانستان بموجب اتفاق جابهار وتأثيره على خفض التكاليف ووقت التبادل التجاري بين الدول الثلاث، قال: قد تقوم دول أخرى بالانضمام إلى الاتفاقية ، وفي هذا الصدد ، قدمت بلدان رابطة الدول المستقلة CIS طلبات بهذا الشان .

وأكد المدير العام لموانئ سيستان وبلوشستان على انه لا يوجد أي قيود على وجود وتشغيل الشركات والموانئ الأجنبية في ميناء جابهار، موضحا بان نموذج العقود مع هذه الشركات طويل الأجل ومتوسط الأجل وعقود التطوير ستكون طويلة الأجل.

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