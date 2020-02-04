ظريف: الصين عملت بمسؤولية ونجاح في التعامل مع كورونا

وكتب محمد جواد ظريف في صفحته على تويتر باللغة الصينية اليوم الثلاثاء: الإيرانيون يقولون، ( بني الانسان بعضهم من بعض، في أصلهم خلقوا من جوهر واحد إن أصاب الدهر أحد الأعضاء بألم، تاثر له باقي الأعضاء ) كما ذكر مقولة صينية بهذا المعنى ، مؤكدا على أن إيران تقف إلى جانب الصين دائما في كل مكان وزمان.

وأضاف ظريف في تغريدة أخرى: لقد أجريت محادثة هاتفية مع صديقي العزيز ، وعضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني، في هذه المحادثة، أثنيت على الجهود الناجحة التي بذلتها الصين في مكافحة فيروس كورونا ، الصين لم توقف فقط انتشار الفيروس في الصين ، بل منعت انتشاره على المستوى الدولي.

وأضاف ظريف: نحن ندين سلوك أمريكا في استغلال الظروف الصعبة للآخرين ونعتقد أنه على عكس النهج الأمريكي في انتشار فيروس H 1 N1 في عام 2009 فأنه بات واضحا ان مواجهة الصين، أكثر مسؤولية ونجاحا.

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