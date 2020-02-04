ايفاد طائرة لاعادة الطلبة الجامعيين الايرانيين من الصين

جابهار/ 4 شباط/ فبراير/ ارنا- قال سفير بنغلادش في إيران إن العلاقة الثنائية بين رجال الأعمال والمستثمرين في إيران وبنغلادش يمكن أن تكون فعالة في تعزيز التجارة الإقليمية، وأن جابهار ستلعب دوراً جدياً في هذه العلاقة.