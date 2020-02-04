ايفاد طائرة لاعادة الطلبة الجامعيين الايرانيين من الصين

وقال وهاب الیوم الثلاثاء لمراسل ارنا : يرافق الطائرة المتوجهة الى الصين فريق طبي من وزارة الصحة الايرانية.
واضاف المستشار في وزارة الصحة ان 70 طالبا ايرانيا في مدينة ووهان سيعودون الى البلاد ويفرض عليهم الحجر الصحي لمدة اسبوعين.
انتهى**م م**
طهران / 4 شباط / فبراير/ ارنا – اعلن مستشار وزير الصحة الايراني "علي رضا وهاب" عن اقلاع طائرة الى مدينة ووهان الصينية لاعادة الطلبة الجامعيين الايرانيين الدارسين هناك الى طهران.
وقال وهاب الیوم الثلاثاء لمراسل ارنا : يرافق الطائرة المتوجهة الى الصين فريق طبي من وزارة الصحة الايرانية.
واضاف المستشار في وزارة الصحة ان 70 طالبا ايرانيا في مدينة ووهان سيعودون الى البلاد ويفرض عليهم الحجر الصحي لمدة اسبوعين.
انتهى**م م**
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