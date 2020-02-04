اصدار حكم الاعدام بحق جاسوس للمخابرات الامريكية

واضاف غلام حسين اسماعيلي اليوم الثلاثاء في لقائه الصحفي الاسبوعي وردا على سؤال حول اعتقال عدد من الجواسيس الأمريكيين : أن هذا الشخص كان على علاقة بوكالة الاستخبارات الامريكية ، وكان يتلقى منها مبالغ كبيرة لقاء خدماته التجسسية ، ويجمع المعلومات عن البرنامج النووي لتقديمها للامريكان.

وأضاف أن ديوان القضاء الأعلى صادق على حكم الإعدام الصادر ضد الجاسوس الأمريكي وسينفذ الحكم قريبا.

وفي جانب اخر من حديثه تطرق اسماعيلي الى العداء الأمريكي المستمر لنظام الجمهورية الإسلامية منذ انتصار الثورة الاسلامية مشيرا الى ما فعلته امريكا ضد إيران كاشعال حرب الثماني سنوات، وتدخلها العسكري في صحراء طبس وإسقاط طائرة الركاب الإيرانية و العديد من الاجراءات الاخرى التي اتخذت ضد نظامنا وثورتنا على مر أربعين عاما من قبل الهيمنة التي تقودها الولايات المتحدة ،ومن الأمثلة الأخرى على هذا العداء استشهاد الفريق الشهيد قاسم سليماني.

و تابع إسماعيلي: إن استخدام الجواسيس لجمع الأخبار والمعلومات وضرب الجمهورية الإسلامية، من الأنشطة العدائية الاخرى للحكومة الأمريكية ضد إيران الإسلامية.

وقال المتحدث باسم القضاء: أن الوعي الاستخباراتي أدى إلى تحديد ومحاكمة ومعاقبة الجواسيس الأميركيين والصهيونيين الواحد تلو الآخر، وخاصة الضربة القاسية الى وجهت الى جهاز المخابرات الأمريكي العام الماضي.

كما أعلن المتحدث باسم القضاء، عن محاكمة اثنين آخرين من جواسيس وكالة المخابرات المركزية الامريكية كانا يعملان في مؤسسة خيرية وقد حُكم عليهما بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة التجسس و5 سنوات بتهمة التآمر لارتكاب جرائم أمنية، وقال : نحجم عن ذكر اسميهما لعدم حسم الاحكام الصادرة بحقهما.

انتهى** 2344