مباحثات ايرانية روسية بشأن احدث مستجدات الاتفاق النووي

كرمان / 4 شباط / فبراير/ ارنا – قال وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة العميد " امير حاتمي "،بعد استشهاد الفريق سليماني، كان ردنا على العدو مفهوما وسددنا له ضربة ناعمة وعنيفة ومدمرة، وكان ردنا من قِبل الشعب بمشاركته الواسعة في تشييع جنازة القائد سليماني، أنه إذا اعتدى العدو فسنواجهه جميعا مبينا ان العدو بات لايتكلم عن خيارات الطاولة.