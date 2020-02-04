مباحثات ايرانية روسية بشأن احدث مستجدات الاتفاق النووي

وافادت ارنا ان سفير الجمهورية الاسلامية لدى موسكو " كاظم جلالي" التقى بمساعد وزير الخارجية الروسي " سرغئي ريباكوف " وبحث معه القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وبحث الجانبان خلال اللقاء اهم القضايا المتعلقة بالتعاون الثنائي في المجالات الاقليمية والدولية وخاصة فيما يتعلق بالاتفاق النووي والتعاون السلمي في المجال النووي .
اكد مساعد وزير الخارجية الروسي " سرغئي ريباكوف " على فهم بلاده للخطوات الخمس التی اتخذتها ایران فی خفض التزاماتها النوویة قائلا ،على الاطراف الاخرى ايجاد سبل لتتمكن ايران الانتفاع من الاتفاق النووي وحفظ حقوقها .
من جانبه اعرب سفير الجمهورية الاسلامية عن شكره للمواقف الروسية الموضوعية مؤكدا على ضرورة استمرار التفاوض بين الجانبين .
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