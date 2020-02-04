٠٤‏/٠٢‏/٢٠٢٠ ٣:٣٧ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83660714
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مباحثات ايرانية روسية بشأن احدث مستجدات الاتفاق النووي

مباحثات ايرانية روسية بشأن احدث مستجدات الاتفاق النووي

موسكو / 4 شباط / فبراير/ ارنا – التقى سفير الجمهورية الاسلامية في موسكو بمساعد وزير الخارجية الروسي وبحث الجانبان احدث مستجدات الاتفاق النووي والعلاقات الثنائية .

وافادت ارنا ان سفير الجمهورية الاسلامية لدى موسكو " كاظم جلالي" التقى بمساعد وزير الخارجية الروسي " سرغئي ريباكوف " وبحث معه القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وبحث الجانبان خلال اللقاء اهم القضايا المتعلقة بالتعاون الثنائي في المجالات الاقليمية والدولية وخاصة فيما يتعلق بالاتفاق النووي والتعاون السلمي في المجال النووي .

اكد مساعد وزير الخارجية الروسي " سرغئي ريباكوف " على فهم بلاده للخطوات الخمس التی اتخذتها ایران فی خفض التزاماتها النوویة قائلا ،على الاطراف الاخرى ايجاد سبل لتتمكن ايران الانتفاع من الاتفاق النووي وحفظ حقوقها .

من جانبه اعرب سفير الجمهورية الاسلامية عن شكره للمواقف الروسية الموضوعية مؤكدا على ضرورة استمرار التفاوض بين الجانبين .

انتهى**م م**

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