وزير الاقتصاد : الاستثمار الاجنبي سجل نموا بنسبة 50 بالمئة في البلاد

واضاف دجبسند خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء : ان هذه الكمية من النمو على صعيد استقطاب الاستثمارات الاجنبية نحو البلاد تحقق بالتزامن مع الجهود الهادفة الى التحرر من الاقتصاد القائم على النفط.

وفيما استعرض مسار الجهود التي بذلت على مدى تاريخ البلاد في مرحلة ما بعد انتصار الثورة الاسلامية لغرض التحرر من الاقتصاد النفطي، قال وزير الاقتصاد : ان قائد الثورة الاسلامية اصدر امرا خلال العام 1996 بشان اعداد برنامج لفك التبعية الى الاقتصاد القائم على النفط في ايران.

وتابع : لقد بذلت جهود كثيرة للحدّ من الاعتماد على العائدات النفطية في موازنة البلاد واستبدالها بآليات اخرى وتاكيدا العائدات الناتجة عن الضرائب.

انتهى ** ح ع